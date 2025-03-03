Три условия для стабильного роста рубля

На прошлой неделе курс доллара опускался ниже 86 рублей. Такого уровня не было с августа прошлого года. Но радоваться рано, особенно учитывая, что к концу недели укрепление закончилось. Главный вопрос сейчас: что же дальше будет с курсом?

«Базовый сценарий моих коллег не изменился, они сохраняют прогноз по курсу на конец года на уровне 105-106 рублей за доллар», — отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Всеволод Зубов.

Он добавляет, что появление черных лебедей возможно, а российская валюта уже неоднократно удивляла рынок. Тем не менее, для устойчивого укрепления рубля необходимо совпадение нескольких факторов.

«Сценарий 85 рублей за доллар теоретически возможен, если, во-первых, продолжится позитив в геополитической обстановке. Во-вторых, российский экспорт будет расти, особенно в ресурсной сфере. Это произойдет, если санкции будут сняты достаточно быстро. И в-третьих, приток иностранного капитала в нашу экономику увеличится благодаря возвращению иностранных компаний и инвестициям в подешевевшие активы на фоне рекордно высоких реальных процентных ставок», — резюмирует эксперт БКС.