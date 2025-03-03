Аналитики прогнозируют возврат доллара к 90 рублям

Рубль продолжает терять позиции после достижения шестимесячного максимума. В пятницу, 28 февраля, курс доллара вырос на 0,6%, достигнув отметки 88,26 рублей на внебиржевом рынке к 3 марта. Биржевой юань также укрепился на 0,9%, поднявшись выше уровня 12,12 рублей.

Эксперты БКС Мир инвестиций полагают, что ослабление рубля может продолжиться вплоть до начала нового налогового периода. Дополнительное давление оказывает вступление в силу санкций против нефтегазового сектора в январе, что также неблагоприятно сказывается на национальной валюте.

«Технически — инвалюты после тотального обвала до 20% с января оказались сильно перепроданы, идет отскок. Сформированы разворотные фигуры. Ориентир на начало весны — возврат доллара на 90, а для юаня препятствием может быть динамическая линия в области 12,5. От текущих потенциал валютных пар вверх ограничен 2–3% », - резюмируют эксперты БКС.