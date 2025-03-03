Новости

Аналитики прогнозируют возврат доллара к 90 рублям

Рубль продолжает терять позиции после достижения шестимесячного максимума. В пятницу, 28 февраля, курс доллара вырос на 0,6%, достигнув отметки 88,26 рублей на внебиржевом рынке к 3 марта. Биржевой юань также укрепился на 0,9%, поднявшись выше уровня 12,12 рублей.

Читайте также:

Три условия для стабильного роста рубля
3 марта 2025
Приток средств нерезидентов препятствует ослаблению рубля
28 февраля 2025

Эксперты БКС Мир инвестиций полагают, что ослабление рубля может продолжиться вплоть до начала нового налогового периода. Дополнительное давление оказывает вступление в силу санкций против нефтегазового сектора в январе, что также неблагоприятно сказывается на национальной валюте.

«Технически — инвалюты после тотального обвала до 20% с января оказались сильно перепроданы, идет отскок. Сформированы разворотные фигуры. Ориентир на начало весны — возврат доллара на 90, а для юаня препятствием может быть динамическая линия в области 12,5. От текущих потенциал валютных пар вверх ограничен 2–3% », - резюмируют эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1217)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Новую канатную дорогу открыли на «Горе Соболиной» в Иркутской области
Гостевые дома не смогут принимать более 30 постояльцев
Названа дата завершения ледового фестиваля на Ольхоне
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес