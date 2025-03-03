Вторичный рынок недвижимости в феврале: жизнь налаживается?

Вторичный рынок недвижимости в феврале показал признаки оживления, с ростом цен на 0,7% по сравнению с 0,4% в январе. Количество городов, где квадратный метр подешевел, сократилось до 11 из 70 исследованных городов с населением более 300 тысяч человек, согласно данным федерального портала «МИР КВАРТИР».

Цены на квадратный метр выросли в 57 городах, снизились в 11 и остались неизменными в двух. Наибольший рост наблюдался в Волжском (+4,3%), Курске (+4,3%), Перми (+4,1%), Кирове (+3,7%) и Набережных Челнах (+2,5%). Наибольшее снижение цен зафиксировано в Краснодаре (–2,5%), Калуге (–1,2%), Махачкале (–1%), Владивостоке (–1%) и Мурманске (–0,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдался слабый рост цен на 0,1%, до 353 863 руб./кв. м и 209 432 руб./кв. м соответственно.

В целом, по всем городам вторичная недвижимость подорожала на 0,7%, до 119 137 рублей за квадратный метр.

«Судя по динамике цен, вторичный рынок чувствует себя немного лучше, чем рынок новостроек, где цены выросли всего на 0,3%. Стоимость недвижимости на вторичном рынке не была так перегрета, как на первичном, и сейчас она на 17% дешевле, что привлекает часть покупателей с рынка новостроек», — говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».