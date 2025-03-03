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Три главных риска для российской экономики: инвестиции, рынок труда и волатильность рубля

Минэкономразвития обозначило три главных риска для российской экономики в 2025 году. Замминистра Полина Крючкова в интервью «Ведомостям» выделила сжатие инвестиционной активности и проблемы на рынке труда как ключевые вызовы.

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Основной проблемой рынка труда является его жесткость, которая ограничивает расширение производства и инвестиций. Дефицит кадров остается главным фактором, сдерживающим предложение. Крючкова подчеркнула, что снижение инвестиционной активности крупных компаний ведет к уменьшению спроса на продукцию по всей цепочке. Замедление спроса со стороны населения и бизнеса может поставить под угрозу финансовую устойчивость предприятий.

Также сохраняется вероятность повышенной волатильности курса рубля, что создает неопределенность для бизнеса. Полина Крючкова отметила, что политика ЦБ и бюджетная политика правительства защищают от рисков рецессии.

Аналитики прогнозируют замедление темпов роста экономики в 2025 году, и ее стимулирование может сопровождаться разгоном инфляции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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