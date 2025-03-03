Внедрение искусственного интеллекта в медицину обсудили в Иркутске

Центральный офис Байкальского банка в Иркутске превратился в площадку для научного мероприятия, на которое собрались академики профильных комитетов РАН, депутаты Госдумы и сенаторы РФ, представители регионального правительства, депутаты Законодательного собрания и бизнесмены.

Участники подчеркнули, AI-технологии открывают перспективы, где искусственный интеллект возьмет на себя выполнение множества рутинных операций, освободив врачей для более тесного взаимодействия с пациентами. Важнейшая задача внедрения таких сервисов – минимизация числа врачебных ошибок, повышение эффективности лечения и улучшение медицинского обслуживания.

«Сбер разработал для здравоохранения AI-сервисы, направленные на улучшение качества медицинской помощи и облегчение труда врачей. Среди решений – системы для расшифровки медицинских изображений, что значительно повышает точность диагностики, голосовая система Voice2Med для автоматического заполнения врачебной документации с использованием голосовых команд, позволяет медикам экономить время», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Мы приурочили это событие к 300-летию Российской академии наук и 75-летию науки Восточной Сибири. Весь комплекс мероприятий позволит выполнить системный анализ практического здравоохранения региона в области педиатрии. Академики, депутаты профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы окунутся в нашу среду, увидят положительные изменения и проблемы здравоохранения своими глазами. Надеемся, что такая работа позволит провести ряд законодательных инициатив, выстроить благоприятный климат для медицинской науки», – Юрий Козлов, член-корреспондент РАН.