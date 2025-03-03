Набиуллина уверена: застройщики справятся с временным спадом ипотеки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что строительная отрасль сможет переждать временное замедление ипотеки. На ежегодной встрече с Ассоциацией банков России (АБР) она отметила, что ипотечный портфель вырос в 2024 году на 13%, что ниже уровня 2023 года, но является адекватным темпом по сравнению с предыдущими годами.

"В этом году мы ожидаем прирост около 5%. Это скромно, но необходимо после чрезмерного роста 2023 года и первой половины прошлого года. Напомню, в первой половине прошлого года ипотека также росла быстрыми темпами. В 2026–2027 годах, по мере снижения инфляции и ключевой ставки, рост ипотеки будет постепенно ускоряться," — заявила Набиуллина.

По ее мнению, строительная отрасль способна переждать замедление ипотеки. Люди стали чаще покупать жилье за собственные средства: в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на счета эскроу составляла около 40%, а в конце 2024 года превысила 60%. Это только фактически полученные деньги, без учета будущих поступлений по рассрочкам. Кроме того, застройщики накопили значительный запас прибыли за последние два года.