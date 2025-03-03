Кремль оценил перепалку между Зеленским и Трампом, заявив, что она показала, насколько сложно будет достичь мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что усилий Вашингтона и готовности Москвы недостаточно, так как отсутствует важный элемент, сообщает РБК.

Песков отметил, что Киевский режим и президент Украины Владимир Зеленский не стремятся к миру, а хотят продолжения войны. Он также указал, что «коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность».

«Остаются группы стран, которые, скорее, составляют партию войны, которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов», — добавил Песков.

Президент России Владимир Путин, по словам Пескова, знаком с сутью произошедшего и принял это во внимание. Песков заявил, что Зеленский продемонстрировал отсутствие дипломатических способностей. Несмотря на то, что ситуация остается сложной, Москва продолжает диалог с Вашингтоном, стремясь к нормализации отношений и созданию условий для работы дипмиссий.

Напомним, перепалка между Зеленским и Трампом произошла в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам, а вице-президент Джей Ди Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Визит Зеленского завершился досрочно, и соглашение о ресурсной сделке не было подписано.