Российский рынок может вырасти в 2025 году до 5000 пунктов по индексу МосБиржи

В конце прошлого года «Цифра брокер» озвучил свою стратегию, в которой спрогнозировал рост российского рынка до 5000 пунктов по индексу МосБиржи. Откуда такой позитивный взгляд на наш рынок? Рассказывает Вадим Остапенко, территориальный директор «Цифра брокер» в Иркутске.

Действительно, в нашей стратегии на 2025 год аналитики «Цифра брокер» ожидают 5000 пунктов по индексу МосБиржи. Два месяца назад это казалось фантастикой. Но если мы сейчас посмотрим на рынок, который вплотную приближается к уровню 3300 пунктов, прогноз наших экспертов кажется вполне реалистичным.

Первые мирные переговоры между президентами России и США вызвали сверхпозитивную реакцию на рынке, что связано с ожиданиями отмены санкций. На ожиданиях уже выросли бумаги компаний, которые особенно пострадали от введенных ограничений, такие как Газпром, СПБ биржа.

Напомним, что в прошлом году, в условиях возросшей волатильности на рынке большой популярностью пользовались фонды денежного рынка. Сейчас фонды ликвидности теряют свою популярность – по разным оценкам, отток средств из этих фондов составил порядка 10-15 млрд руб. Сейчас эти средства перераспределяются в акции и облигации, примерно в равной пропорции, поэтому мы продолжаем позитивно смотреть на российский рынок в 2025 году.

Безусловно, после бурного роста на рынке, скорее всего, последует некоторая коррекция, но в целом в ближайшее время динамика индекса МосБиржи будет определяться в первую очередь геополитическими факторами, поэтому важно следить за развитием событий. Главный вопрос, с которым в последнее время к нам обращаются наши клиенты, какие компании и сектора могут больше всего выиграть от отмены санкций, а какие проиграть.

Какие это отрасли и компании?

Среди наиболее перспективных отраслей мы можем выделить финансовый сектор, который выиграет от возможной отмены санкций, связанных с SWIFT. У нас есть ряд фаворитов в этом сегменте, которых мы раскрываем, и актуальные рекомендации по которым можно посмотреть в разделе аналитики на сайте «Цифра брокер».

Помимо этого, в текущей ситуации для инвесторов привлекательными остаются дивидендные бумаги из числа «голубых фишек». В качестве защитных активов можно рассматривать облигации с фиксированным купоном, которые становятся все популярнее из-за отсутствия на рынке ожиданий повышения ставки. В целом, перспективы снижения ключевой ставки делают ОФЗ все более привлекательным объектом инвестирования для консервативных инвесторов.

Когда можно ожидать снижения ставки?

Мы ожидаем снижения ставки летом, хотя не исключаем более оптимистичный сценарий, при котором некоторое снижение ставки последует уже весной. Это может оказать сильный позитивный эффект на рынок, придать ему дополнительный импульс для роста. Что может стать причиной? Как только последуют очередные позитивные сигналы со стороны переговорного процесса, это может стать ключевым триггером. Второй важный момент, это постепенное охлаждение кредитования, которое уже отмечает Банк России, и которое может повлиять на решение регулятора в отношении смягчения денежно-кредитной политики.

Кстати, в декабре прошлого года наша аналитическая команда оказалась фактически единственной, кто спрогнозировал, что Банк России оставит ключевую ставку без изменений, на уровне 21%. На тот момент наш прогноз выглядел чрезмерно оптимистичным – большинство финансовых аналитиков на рынке ожидали повышения ставки. В итоге именно наш прогноз оказался единственно верным.

Какие продукты пользовались наибольшим спросом у ваших клиентов в 2024 году, и что происходит сейчас?

– В прошлом году в условиях нестабильности наши клиенты активнее инвестировали в локальные активы, такие как акции и облигации. Часто для диверсификации портфелей приобретались золото в биржевом и бумажном формате. Также спросом пользовались облигации с плавающим купоном (флоатеры) и фонды денежного рынка. Сейчас мы видим признаки нормализации геополитической ситуации и макроэкономических показателей, и, как следствие, смещение интереса в пользу акций и облигаций.

Какие планы на 2025 год ставит перед собой «Цифра брокер»?

– Касаемо планов, мы планируем продолжить развивать сервисы компании, обновлять мобильное приложение с расширением аналитических инструментов и функционала для управления инвестиционным портфелем. В 2024 году внимание инвесторов было сфокусировано на российских акциях и облигациях, поэтому, чтобы соответствовать ожиданиям наших клиентов, мы существенно усилили команду аналитиков – экспертов по российскому рынку. Именно так мы смогли минимизировать риски и помогать инвесторам извлекать выгоду из рыночных колебаний. Стоит отметить, что в конце прошлого года «Цифра брокер» получил заслуженно высокую оценку со стороны профессионального сообщества в номинации «Инвестиционное консультирование года» на авторитетной премии Investment Leaders Award.

Сейчас команда «Цифра брокер» работает над продуктовым наполнением, например, в ближайших планах мы хотим представить для консервативных клиентов новый продукт, аналог банковского депозита. Уверен, он будет востребованным среди действующих и потенциальных клиентов. Обо всех новых предложениях мы обязательно будем рассказывать sia.ru, так что следите за новостями. Это можно делать и в Telegram-канале «Цифра брокер», в котором всегда можно найти самую актуальную информацию о происходящем на рынке.

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