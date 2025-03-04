Тюльпановый рекорд Иркутска: 850 тысяч цветов к 8 Марта

Иркутский «Горзеленхоз» установил новый рекорд к 8 Марта.

Муниципальное предприятие «Горзеленхоз» установило новый рекорд ко Дню женщин: было заложено свыше миллиона луковиц, а на выходе получились 850 тысяч высококачественных тюльпанов. Накануне праздника объект посетил мэр Иркутска Руслан Болотов.

«Мы увеличили производство тюльпанов в 17 раз всего за четыре года! Этот результат стал возможен благодаря масштабной модернизации предприятия, начатой в 2021 году. Тогда износ теплиц превышал 90%. Постепенно мы восстановили инфраструктуру: установили 14 современных теплиц с автоматическим управлением микроклиматом, освещением и вентиляцией. Теперь весь процесс выращивания осуществляется методом гидропоники, что снижает затраты труда и ресурсов, увеличивая объемы производства», — подчеркнул глава города.

Руслан Болотов особо отметил, что «Горзеленхоз» является примером успешного развития муниципальных предприятий. Огромная роль принадлежит руководству и коллективу, чьи усилия позволили достичь поставленных целей.



«У нас сейчас представлено 24 сорта тюльпанов, 18 из которых высаживаются впервые. Планируем продолжить работу с самыми красивыми и выносливыми сортами. К празднику также подготовлены альстромерии, нарциссы и горшечные растения — гиацинты», — поделилась директор предприятия Виктория Стець.

На сегодняшний день срезано более 700 тысяч тюльпанов. Основная масса цветов поступит в крупные сети магазинов, оставшиеся же реализует само предприятие. После завершения сезона на месте теплицы посадят рассаду однолетних растений для украшения городских клумб, включая разнообразные петунии, бегонию, бархатцы, цинерарию, колеусы, виолы, лобелии, аллиссумы и другие.