Трамп приостановил военную помощь Украине: что это значит?

США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока ее руководство не продемонстрирует приверженность миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны, пожелавшего остаться анонимным.

Президент Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после перепалки в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поставил под сомнение поддержку самого важного союзника своей страны. Представитель Минобороны заявил, что вся военная помощь США, которая в настоящее время не находится в Украине, будет приостановлена, включая оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее в транзитных зонах в Польше. Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету ввести паузу.

Трамп настаивает на скорейшем заключении мирного соглашения. Однако, когда на прошлой неделе Зеленский на встрече в Овальном кабинете потребовал гарантий безопасности, чтобы Россия не нарушала никаких соглашений, Трамп посоветовал ему вернуться, когда он будет готов к миру.

Это решение заставило европейских союзников срочно разрабатывать планы по продолжению поставок оружия в Украину и предоставлению миротворцев для заключения сделки.