Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Решение вынес Савеловский районный суд Москвы 3 марта.

Елена Блиновская признана виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денежных средств, неправомерном обороте средств платежей.

Савеловский районный суд Москвы приговорил ее к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к уплате штрафа в 587,6 млн рублей.

Напомним, что блогера Елену Блиновскую задержали 27 апреля из-за уклонения от налогов почти на 1 млрд руб. 4 ноября в Москве арестовали блогера Аяза Шабутдинова, ему предъявили обвинения по восьми эпизодам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Решение суда он назвал нездоровым сигналом для бизнеса. В начале 2023 года Савеловский суд назначил Валерии Чекалиной (Лерчек) запрет определенных действий по обвинению в неуплате налогов на 311 млн руб.