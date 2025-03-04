Reuters: США рассматривают возможности для смягчения санкций в отношении России

Согласно источникам, Соединенные Штаты разрабатывают план возможного смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну на Украине, сообщает Reuters.

Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить их с российскими представителями в ближайшие дни в рамках переговоров об улучшении дипломатических и экономических отношений.

Управление по санкциям разрабатывает предложение об отмене санкций в отношении некоторых юридических и физических лиц, включая российских олигархов. Официальные лица часто готовят альтернативные документы, но конкретная просьба Белого дома подчеркивает готовность Трампа и его советников ослабить санкции в рамках потенциальной сделки с Москвой. Пока неясно, чего конкретно Вашингтон может добиваться в обмен на смягчение санкций.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и США не обсуждают смягчение санкций в рамках украинского урегулирования. Лавров подчеркивал, что РФ исходит из того, что санкции — «грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка».