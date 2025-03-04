«Иркутскэнергосбыт» стал призером Всероссийского конкурса энергосбытовых компаний

«Иркутская энергосбытовая компания» (входит в Эн+) по итогам 15-го Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» взяла третье место в номинации «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания». В ней оценивались результаты работы 32 компаний в 2024 году.

В номинации «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания» «Иркутскэнергосбыт» набрал 29,95 балла. Разрыв с лидером – «Дальневосточной энергетической компанией» – составил всего 0,85 балла. На 2 месте «Газпром энергосбыт Тюмень» с показателем 30,45 балла.

В номинации учитывались следующие показатели: оценка количества публикаций о деятельности компании в независимых печатных и электронных (интернет, ТВ, радио) СМИ, а также частота среднемесячного новостного обновления корпоративного сайта.

«Иркутскэнергосбыт» активно коммуницирует с региональными и федеральными средствами массовой информации по различным направлениям работы компании: разъяснения по начислениям в условиях изменения тарифной политики, обучающие курсы для жителей Иркутской области, модернизация цифровых сервисов, «серый» майнинг и многое другое.

– Мы всегда открыты для взаимодействия как с нашими клиентами, так и с партнерами. Каждый месяц к нам обращаются за разъяснениями СМИ. Мы понимаем, что их запросы отражают интересы жителей региона. И это помогает нам увидеть, какие наши направления необходимо информационно усилить, чтобы клиентам было комфортнее находить ответы на свои вопросы, – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт».

«Иркутскэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Основной приоритет компании – качественная и бесперебойная поставка электро- и теплоэнергии своим потребителям, внимательное отношение к клиентам и их нуждам. «Иркутскэнергосбыт» обслуживает 47,9 тысяч юридических и более 1,2 млн физических лиц.