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Биткойн падает: криптостратегия Трампа вызвала распродажу

Биткойн снова упал ниже $90,000, и во вторник, 4 марта, его курс составил $85,927 (-7,9%). Эфириум испытал еще более значительное снижение, опустившись до $2,129 (-13,8%).

Эксперты считают, что крипторынок потерял импульс после объявления президента США Дональда Трампа о новой криптовалютной стратегии, которая выходит за рамки биткойна. Включение менее известных криптовалют в план вызвало первоначальный рост цен, за которым последовала распродажа.

Напомним, Трамп объявил, что Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA) будут частью его криптостратегии вместе с Биткойном (BTC) и Эфириумом (ETH). Хотя это изначально способствовало росту цен, сомнения в осуществимости плана вскоре привели к падению рынка.

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Эксперты отмечают, что на крипторынок оказывает давление целый ряд негативных факторов. Основные из них включают взлом криптобиржи Bybit, макроэкономическую нестабильность, замедление экономики, стагнацию традиционных финансовых рынков и неопределенность вокруг инфляции в США, что ослабило позиции рискованных активов, включая биткойн. Также на рынок влияет отсутствие рыночного импульса: долгое время BTC торговался в узком диапазоне ($91,000–$102,000), но не смог преодолеть ключевые уровни сопротивления. Новые торговые тарифы от Трампа, в частности 25% пошлины на импорт товаров из ряда стран, усилили инфляционное давление и ухудшили инвестиционные настроения. Кроме того, усилили негативное воздействие на криптовалюты слабость фондовых рынков, а также неопределенность вокруг национального биткойн-резерва в США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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