Первые полеты импортозамещенных МС-21 могут пройти уже в 2025 году

Позже начнутся сертификационные летные испытания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия, после чего начнутся уже сертификационные летные испытания», – сказал он.

Ранее стало известно, что иркутская авиакомпания «ИрАэро» пополнит парк новыми МС-21. Запланирована поставка 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, а также семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. В соответствии с подписанным документом транспорт будет передан перевозчику через лизингодателя в срок до 2035 года.