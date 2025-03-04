Производство тепличных овощей в России выросло на 23,3% за последние 5 лет

Обеспечивать страну свежими плодами в течение всего года способны тепличные производства. Сейчас они составляют одну из самых динамично развивающихся отраслей растениеводства – Россия за последние пять лет существенно снизила импорт тепличных овощей. Объем ввозимой продукции данной категории с 2019 года сократился на 27,6%, следует из данных центра отраслевой экспертизы РСХБ.

По мнению экспертов РСХБ, такого результата удалось достичь благодаря наращиванию объемов производства овощей защищенного грунта внутри страны. Так, за последние 5 лет они поднялись на 23,3% в организованном секторе: если за 2019 год было произведено 1,27 млн тонн тепличных овощей, то по предварительным данным к концу 2024-го отечественные овощеводы вырастили в теплицах порядка 1,6 млн тонн.

Первые на зелёной тарелке

Лидером по производству овощей защищенного грунта в 2024 году традиционно стал Центральный федеральный округ с производством порядка 560,7 тыс. тонн и 35,4% от общего объема собранной продукции в 2024 году. Также в тройку вошли Приволжский федеральный округ (272 тыс. тонн, 17,2% производства от общего объема) и Северо-Кавказский федеральный округ (244 тыс. тонн овощей, 15,4%). Более того, овощеводы СКФО значительно нарастили производство в 2024-м, увеличив объемы продукции на 11,21% по сравнению с прошлым годом и показав самый высокий процент прироста по сравнению с другими федеральными округами.

В число региональных лидеров по производству овощей защищенного грунта по итогам 2024 года вошли Липецкая и Московская области, Ставропольский и Краснодарский края, Калужская область. Рост показателей во многом обусловлен разворачиванием новых производственных площадей, использованием высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания тепличных овощей.

Тепличные условия отечественного овощеводства

По мнению экспертов РСХБ, отрасль продолжает активное импортозамещение материально-технической базы, в настоящее время имеются все решения, связанные с созданием современной инфраструктуры, в том числе проекты по строительству вертикальных теплиц и фитотронных комплексов, которые способны адаптировать любую окружающую среду для промышленного производства сельскохозяйственных культур. Также намечается тренд на реконструкцию давно введенных в эксплуатацию антрацитовых теплиц, создание лабораторий микроклонального размножения растений и использования технологий in-vitro.