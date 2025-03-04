США хотят смягчить санкции против России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США намерены смягчить санкции против России, Трамп приостановил всю военную помощь Украине и заявил, что противники мира «долго не продержатся», а в Иркутской области установят новый рекорд фридайвинга на Байкале. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Смягчение санкций

По данным зарубежных изданий, Госдеп и Минфин США разрабатывают план потенциального смягчения антироссийских санкций. Белый дом поручил предоставить список мер, которые могут быть сняты, чтобы обсудить их с представителями РФ в ближайшие дни в рамках переговоров о нормализации дипломатических и экономических отношений. Предполагается, что санкции снимут с отдельных юрлиц, физлиц, в том числе бизнесменов.

Против противников мира

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление. Он отметил, что Россия и украинцы хотят заключить мирную сделку. А те, кто является противниками этого, «долго не продержатся». «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго, потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение», – отметил Трамп.

Без помощи США

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву. В частности, теперь не осуществляются поставки американской военной техники, которая сейчас не находится на Украине, включая оружие, идущее транзитом через Польшу. Меры будут действовать до тех пор, пока руководство Украины не продемонстрирует приверженность миру. В администрации президента подчеркнули, что «это не постоянное прекращение помощи, а пауза».

Байкальский рекорд

Фестиваль «Под лед Байкала» во второй раз пройдет в Листвянке с 16 по 21 марта. В его рамках планируется установить новый рекорд: Екатерина Некрасова попытается проплыть 120 метров подо льдом в ластах и купальнике без гидрокостюма. В целом на фестивале в этом году погружаться в ледяную воду Байкала на одном вдохе без использования кислородных баллонов планируют не только российские спортсмены, но и лучшие фридайверы из Хорватии и Турции.

Против зп по договоренности

Аналитики провели исследование и узнали, что иркутские зуммеры выступают против вакансий с окладом по договоренности: 80% из них игнорируют таковые. Основные причины – желание работодателя узнать ожидания кандидата или скрыть информацию от сотрудников и конкурентов. Что касается остальных иркутян, то они поддерживают мнение представителей поколения Z: 76% негативно воспринимают такие вакансии, 35% – откликаются редко, 41% – никогда.