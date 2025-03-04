Депутаты Усть-Кутского района единогласно одобрили мастер-план развития территории

Районная и городская думы Усть-Кута единогласно утвердили мастер-план социально-экономического развития района. Инициатором проекта выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Мастер-план основан на анализе экономической, демографической, социальной и инфраструктурной ситуации территории. Документ представляет собой комплексную пространственную стратегию развития Усть-Кутского района, в который вошло 230 проектов и инициатив, часть из которых поступила от местных жителей.

– Благодаря совместной работе представителей власти, предпринимателей и жителей мастер-план готов. Наша цель – улучшить качество жизни и обеспечить мощный импульс развитию Усть-Кута, поэтому ИНК взяла на себя инициативу и финансирование разработки документа. Сегодня мастер-план – это результат общего труда по систематизации и координации деятельности, включающий конкретные действия с распределением ответственности, сроков реализации и источников финансирования, – отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике ИНК Евгений Милов.

Базовый сценарий мастер-плана предполагает инвестиции в размере 59,5 млрд рублей в развитие инфраструктуры района.

Это должно привести к увеличению валового городского продукта в 1,6 раза и созданию до 12 тыс. новых рабочих мест. В рамках мастер-плана предполагается реконструкция существующих объектов, создание новых производств, развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, обновление городской среды, расширение жилой застройки и создание новых туристических возможностей. В 2024 г. уже состоялась презентация инвестиционных лотов для представителей бизнеса из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени и Красноярска, инвесторам показали возможные точки экономического роста.

– Мастер-план – это не просто бумага. Он дает нам четкое видение путей развития, позволяет расставлять приоритеты и эффективно достигать поставленных целей, – подчеркнул мэр района Сергей Анисимов.

В ближайшее время планируется подписание документа в правительстве Иркутской области.