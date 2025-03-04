«Кредит — важный ресурс, но не единственный» — Набиуллина о важности экономики предложения

Глава ЦБ озвучила взгляд ЦБ на экономику предложения и её роль в развитии.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала формирование экономики предложения и оценку риска кредитного сжатия.

Об источниках инвестиций

Глава ЦБ подчеркнула, что в экономике имеются резервы для инвестиций. Кредит играет важную роль, но он является дополнительным ресурсом. Основной ресурс для большинства предприятий, особенно для инвестиционных проектов, — это акционерный капитал.

"Инвестиционные проекты в первую очередь финансируются акционерным капиталом, собственным или привлечённым. Мы видим, что в предыдущие годы компании показывали хорошие финансовые результаты, что означает наличие собственных ресурсов для продолжения инвестиций", — заявила Эльвира Набиуллина.

О кредитном сжатии

Эльвира Набиуллина отметила, что в связи с высокой ключевой ставкой в ЦБ ожидают умеренного роста кредитования.

"Мы не ожидаем кредитного сжатия. Просто темпы роста кредита будут более умеренными, но они будут положительными и также будут способствовать экономическому росту."

Об экономике предложения

Экономика предложения — это ключевой финансовый ресурс, отметила глава ЦБ. Она подчеркнула, что экономика предложения — это расширение производственных возможностей, возможность производить больше продукции при тех же ресурсах, прежде всего за счёт повышения производительности труда.

"Финансовый фактор важен, но он не единственный. Деловой климат, административные барьеры, рост конкуренции, гибкость рынка труда — всё это очень важные факторы. В условиях структурной трансформации экономики важно, чтобы все ресурсы, как финансовые, так и ограниченные физические, направлялись в те сферы, где больше отдачи, где выше рост производительности труда. Именно так будет происходить развитие экономики предложения", — резюмировала Эльвира Набиуллина.

Маркером развития экономики предложения, а не спроса, будет рост производства без ускорения инфляции.