Ставки по вкладам падают

Средняя ставка по годовым вкладам в топ-20 банках впервые с ноября 2024 года опустилась ниже 20%, согласно данным маркетплейса Финуслуги. По состоянию на 3 марта 2025 года, ставки по полугодовым депозитам вернулись к уровню начала ноября 2024 года.

Ставки по полугодовым вкладам в топ-20 банках упали ниже уровня ключевой ставки на всех измеряемых сроках, опустившись до 20,89%. Впервые отметку в 21% полугодовые вклады превысили в ноябре 2024 года. На 3 марта средние ставки по трехмесячным вкладам составляли 20,48%, по полугодовым — 20,78%, по годовым — 19,81%.

Напомним, Банк России 14 февраля решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%. С этого момента средние ставки в топ-20 банках снизились на 0,63 процентных пункта по трехмесячным и полугодовым вкладам и на 0,86 процентных пункта по годовым вкладам.