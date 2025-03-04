Февральские перевозки РЖД рухнули: снижение на 9,3% за год

В феврале грузовые перевозки РЖД упали до десятилетнего минимума, достигнув 87 млн тонн, что на 9,3% ниже уровня прошлого года, как сообщается в Telegram-канале компании. По расчетам РБК, это самый низкий среднемесячный показатель с 2015 года, учитывая традиционно низкие февральские данные. Среднесуточные грузовые перевозки также сократились на 6%, до 3,1 тыс. тонн, хотя среднесуточный грузооборот РЖД вырос на 1,5%.

Компания объясняет снижение грузовых перевозок влиянием високосного 2024 года, который создал высокую базу для сравнения, а также изменениями на товарных рынках и в сфере логистики. Наиболее значительное снижение наблюдается в перевозках товаров строительного сектора (–22,3%), цемента (–16,9%) и черных металлов (–13,7%). Перевозка нефтяных цистерн уменьшилась на 6,5%.

Среди лидеров по росту погрузок РЖД отмечает цветные металлы (+13,5%), удобрения (+10,8%), бумагу (+5,4%) и каменный уголь (+0,5%). Компания также отмечает положительную динамику в перевозках на восток страны неугольного сырья. Прирост погрузок удобрений составил 20,1%, железной руды — 11%, контейнерных грузов — 3,1%.