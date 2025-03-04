Китайские железные дороги впервые с начала пандемии COVID-19 запустили пассажирский поезд № 3/4 по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва, как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РЖД. Состав, состоящий из 12 вагонов, ранее не использовался на российских железных дорогах и следует по данному маршруту в тестовом режиме.

Поезд включает шесть купейных вагонов, два вагона СВ, один штабной, один багажный вагон и два вагона-электростанции. До этого на российских железных дорогах использовались другие модели китайских пассажирских вагонов, уточнили в РЖД.

Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было приостановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19, что привело к отмене поезда № 3/4 Пекин — Москва, сформированного КЖД. Несмотря на снятие ограничений на поездки в КНР в апреле 2022 года, поезда не вернулись на прежние маршруты. В августе прошлого года между Москвой и Пекином был запущен тестовый туристический поезд.

Иностранные туристы из "дружественных" стран, таких как Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия и Оман, видят в России перспективное направление для туризма, как показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР), в котором участвовали более 7 тысяч путешественников. Они высоко оценивают Россию как современную страну с качественным туристическим обслуживанием.