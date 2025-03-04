Работодателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество

Размер вознаграждения должен составлять не меньше 10% от оклада. При отказе в оплате сотрудники могут жаловаться в госорганы или суд. Об этом рассказали эксперты рекрутингового сервиса hh.ru.

С 1 марта 2025 года в России введена обязанность работодателей платить сотрудникам за наставничество над коллегами.

Согласно статье 351.8 ТК РФ, наставничество – это оказание одним работником другому помощи в овладении профессиональными навыками на производстве или рабочем месте. Наставничество признается дополнительной работой, за которую сотруднику положена оплата.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, такие отношения должны быть зафиксированы в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

Размер вознаграждения может варьироваться и устанавливается работодателями, но минимальный порог может составлять 10% от оклада наставника. В случае отказа от оплаты, сотрудники вправе обращаться в государственные органы или суд.