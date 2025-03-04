Воздух на загрязнение вновь проверили в Иркутске-2: выявлены многократные превышения

В микрорайоне Иркутск-2 после жалоб жителей состоялись проверки воздуха. По результатам лабораторных исследований выявлены многократные превыщения допустимых значений, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В частности, 26 февраля на улице Шпачека, 20 зафиксировано превышение в 5 раз бенз(а)пирена, в 2,65 раза – диметилбензола, этилбензола – в 4,75 раза.

Также повторные исследования состоялись в период с 26 февраля по 2 марта на Муравьева, 2/3, Почтамтской, 132, Новаторов, 16 напротив Новаторов, 3. Выявлено превышение в 5,5 раза диметилбензола, в 1,2 раза – метилбензола, в 2,75 раза – этилбензола.

«Данная информация направлена в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер в рамках полномочий», – отметили в Роспотребнадзоре.