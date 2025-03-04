Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 самых выгодных карт к праздникам

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 самых выгодных дебетовых карт к праздникам, по версии портала Банки.ру.

Эксперты портала отобрали и оценили дебетовые карты, которые помогут организовать подарки и развлечения и при этом получить выгоду за счет кэшбэка на соответствующие категории. Кроме начисления бонусов в рейтинге учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, наличие доставки, возможность выпуска в цифровом формате (чтобы оформить продукт как можно быстрее и успеть все приобрести к празднику), а также возможность оформления карты на Банки.ру.

В рейтинге участвовали дебетовые карты, которые на 19 февраля 2025 года соответствовали следующим параметрам: флагманский карточный продукт розничного банка из Топ-30 по активам – карта «Мир», не являющаяся премиальной, кобрендинговой и не имеющей специфического целевого назначения (например, покупки только в определенных магазинах). Карта предназначена для новых совершеннолетних клиентов банка, не относящихся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.). Также по карте может быть доступен повышенный кэшбэк хотя бы в одной из следующих категорий: «Кафе и рестораны», «Красота и здоровье», «Кино и развлечения», «Маркетплейсы».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».