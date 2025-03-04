Путин предсказал небольшое сжатие в строительстве жилья в Татарстане

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в ходе которой обсудили экономическое положение региона. Президент прокомментировал ситуацию с вводом жилья в Татарстане, предсказав его «небольшое сжатие».

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Рустам Минниханов отметил, что в настоящее время в регионе построено 3,5 млн кв. м жилья, что значительно больше, чем в советский период, когда возводилось лишь 1,8 млн кв. м. Также он сообщил о капитальном ремонте, который проводится в почти 700–800 многоквартирных домах. «Сейчас решаем вопросы процентных ставок и ипотеки. Я возглавляю комиссию Госсовета "Инфраструктура для жизни" и буду обращаться за поддержкой, Владимир Владимирович», — сказал глава Татарстана.

Президент Путин ответил: «Сжатие будет небольшое. Главное, чтобы не опустилось ниже критического уровня, чтобы потом не пришлось вытаскивать отрасль».

Рустам Минниханов также отметил, что в настоящее время регион испытывает острую необходимость в арендном жилье. "Я планирую в ближайшее время поднять этот вопрос для всех проектов," — добавил он.