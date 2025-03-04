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Иркутская область заняла второе место в Сибири по средней величине оплаты труда

Выше показатель только в Красноярском крае. Данные приводит Иркутскстат.

Иркутская область заняла второе место в Сибири по средней величине оплаты труда. Жители Приангарья зарабатывают около 85,5 тыс. рублей. выше показатель только в Красноярском крае.

Иркутская область также отличается наименьшей напряженностью на рынке труда – на каждые 100 вакансий приходится 19 соискателей.

Помимо этого, в регионе зафиксирован наименьший уровень инфляции в СФО. Стоимость стандартного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2024 года составляла 22 179 рублей, что позволило области занять четвертое место в соответствующем рейтинге.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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