Массовую прогулку по Байкалу отменили в 2025 году из-за непрочного льда

В 2025 году массовая прогулка по льду «БайкалШлепТур» в Иркутской области не состоится из-за теплых погодных условий и непрочного покрытия озера. Об этом рассказал организатор мероприятия Артем Шестаков.

«Каждый год в начале марта мы ходим пить чай на середину Байкала. Но теплая зима и ранняя весна в этом году ставят большой вопрос о безопасности этого мероприятия. Самое важное в наших переходах – безопасность, так как с нами идут сотни человек и очень много детей», – отметил организатор.

Он пояснил, что, согласно данным специалистов Иркутского Гидрометцентра, толщина льда на Байкале в настоящее время ниже нормы. Кроме того, участники других переходов говорят о наличии на поверхности озера трещин с водой.

«Я очень долго взвешивал все «за» и «против» и понял, что рисковать жизнями и здоровьем участников и их детей не готов. Решение непростое, но, думаю, верное. До встречи, на середине Байкала в марте 2026 года!» – резюмировал организатор.