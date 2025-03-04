1,12 метра жилья на одного человека строится в Иркутске в 2025 году

По этому показателю столица Приангарья занимает 46 место в России. Данные приводит РИА Новости.

Иркутск занял 46 место в России по темпам строительства и четвертое место среди крупных соседних городов: в текущем году в столице Приангарья возводится 1,12 квадратного метра на одного жителя.

В лидерах рейтинга – Краснодар (4,27 м2), Тюмень (4,18 м2), Владивосток (4,04 м2), Мытищи (3,41 м2) и Красногорск (3,11 м2).

Замыкают список – Нижневартовск (0,15 м2), Новокузнецк (0,13 м2), Нижний Тагил (0,10 м2), Мурманск (0,09 м2) и Комсомольск-на-Амуре (0,01 м2).