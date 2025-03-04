Аферист в Иркутске подменивал деньги пенсионеров на купюры «банка приколов»

В Иркутске задержали мужчину по подозрению в обмане пенсионеров. По версии оперативников, он под предлогом возврата долга меняя купюры из «банка приколов» на настоящие деньги, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Одной из жертв афериста стала 72-летняя иркутянка. Она пояснила, что в конце февраля по дороге в магазин к ней подошел незнакомец и сказал, что он должен вернуть ее сыну деньги. Для убедительности злоумышленник показал купюру номиналом пять тысяч рублей и попросил дать сдачу. Женщина доверилась и выполнила эти действия. Вернувшись домой, она поняла, что банкнота мужчины оказалась фальшивой.

На следующий день в дежурную часть полиции по аналогичному факту обратился 78-летний местный житель.

Оперативники в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за подобные преступления 40-летний уроженец города Черемхово. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.

Сотрудники полиции не исключают причастности задержанного к другим преступным фактам, совершенных в период с 15 по 25 февраля. Жителей, пострадавших от действий злоумышленника, просят обратиться по телефонам: 8(3952) 420 - 451, 8(3952) 213-600, 8(3952) 213-605 или 02.