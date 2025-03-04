ИНК проведет ESG-вебинар для участников закупок

Иркутская нефтяная компания (ИНК) проведет вебинар «Оценка поставщиков на соответствие ESG-критериям» для участников закупок.
На мероприятии участники ознакомятся с политикой закупочной деятельности компании, включая принципы оценки соответствия поставщиков ESG-критериям и организацию процесса ESG-оценки для участников закупок.
Вебинар пройдет 4 марта в 15:00 по местному времени. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Ранее ИНК представила новый портал для партнеров, который интегрирован в личный кабинет контрагента. Данная платформа предоставляет площадку для эффективного взаимодействия между подрядными и субподрядными организациями.
Компания уделяет значительное внимание развитию партнерских отношений и постоянному улучшению взаимодействия. ИНК проводит Дни поставщика, встречи с представителями малого и среднего бизнеса, оказывает консультационную поддержку и активно развивает цифровые платформы. Кроме того, с 2022 года компания проводит ежегодный конкурс «Знак экологической культуры и социальной ответственности» среди партнеров – подрядных организаций. Более подробную информацию о тендерах и партнерстве можно найти на сайте компании, а также в ролике «Как стать партнёром ИНК».