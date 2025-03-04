ИНК проведет ESG-вебинар для участников закупок

Иркутская нефтяная компания (ИНК) проведет вебинар «Оценка поставщиков на соответствие ESG-критериям» для участников закупок.

На мероприятии участники ознакомятся с политикой закупочной деятельности компании, включая принципы оценки соответствия поставщиков ESG-критериям и организацию процесса ESG-оценки для участников закупок.

Вебинар пройдет 4 марта в 15:00 по местному времени. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее ИНК представила новый портал для партнеров, который интегрирован в личный кабинет контрагента. Данная платформа предоставляет площадку для эффективного взаимодействия между подрядными и субподрядными организациями.