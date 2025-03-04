Иркутская область: инвестиции в лесной комплекс достигнут 150 млрд рублей к 2029 году

В 2024 году предприятия лесного комплекса Иркутской области произвели 2,6 млн тонн целлюлозы и картона, 4,4 млн куб. м пиломатериалов и 148 тыс. тонн биотоплива, сообщил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин на заседании совета по развитию лесопромышленного комплекса.

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«Лесопромышленный комплекс Иркутской области всегда имел экспортно-сырьевую направленность. Более 80% производимой продукции направляется на экспорт. Анализ данных по отгрузке лесных грузов Восточно-Сибирской железной дорогой по итогам 2024 года показал, что основная доля экспорта приходится на продукцию ЦБП – 42,2% и пиломатериалов – 51,4%. Основными потребителями являются Китай, Япония, Корея, страны СНГ», – подчеркнул он.

Заместитель председателя регионального правительства Владимир Читоркин отметил, что в Иркутской области реализуются 12 инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных Минпромторгом России для развития лесного комплекса. Общий объем планируемого финансирования составляет 136 млрд рублей, а фактически вложено 140 млрд рублей, что позволило создать более 1,5 тысяч новых рабочих мест. До 2029 года планируется реализовать 14 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 150 млрд рублей.