Депутат в Тулуне незаконно получил 7 млн рублей за якобы разрушенный наводнением дом – СК

Экс-депутата Думы Тулуна обвинили в незаконном получении от государства соцвыплаты в 7 млн рублей за дом, который якобы разрушило наводнение. Подробности о предполагаемом мошенничестве сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый мошенническим путем получил соцвыплату за жилье, утраченное в результате наводнения. Достоверно зная, что его дом не разрушен и подлежит ремонту, обманув должностных лиц и работников специализированной организации, он незаконно получил за счет средств бюджета Иркутской области выплату на сумму более 7 млн рублей.

Кроме того, фигурант продолжил проживать в якобы утраченном доме и отказался отчуждать право собственности в пользу муниципалитета.

Экс-депутата осудят за мошенничество. В ходе предварительного следствия на его имущество наложен арест на сумму более 18 млн рублей.

Дело передали в суд для рассмотрения по существу.