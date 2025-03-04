Житель Иркутской области сообщил в аэропорт, что ему приснился заминированный самолет

Житель города Братска Иркутской области отправил в местный аэропорт сообщение о возможном минировании одного из рейсов. Информация ему приснилась, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным правоохранителей, мужчина употреблял спиртные напитки, в результате чего ему приснились противоправные действия в самолете, на котором из Иркутска летела его жена. Не осознавая последствий, он написал сообщение в службу аэропорта.

Братчанина задержали: он признал вину и раскаялся в содеянном. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется расследование.

Известно, что по факту сообщения оперативно была проведена проверка: данные не подтвердились. Транспорт успешно совершил посадку.