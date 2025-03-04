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Вернувшиеся автобренды могут повысить цены на фоне китайских моделей

Особенно в сегменте до 5 млн рублей. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».

Возвращение иностранных автокомпаний на рынок РФ приведет к росту цен на их продукцию относительно китайских аналогов, особенно в сегменте до 5 миллионов рублей.

Это мнение Александра Николаева из компании «Мэйджор». По его словам, такие машины останутся востребованными благодаря высокому интересу потребителей, несмотря на рост стоимости. В премиальном сегменте позиции европейских производителей остаются сильными, тогда как в массовом сегменте конкуренция значительно жестче.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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