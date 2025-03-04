70% иркутян поздравят коллег с 8 Марта

Чем выше доход, тем чаще мужчины накрывают столы и одаривают женщин. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

70% работающих мужчин планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта. У каждого второго ответившего на предприятии будут дарить дамам подарки или цветы; 23% рассказали, что накроют праздничный стол; 29% готовят торжественную речь.

О намерении поздравлять женщин на работе, чаще остальных сообщали мужчины 45+ (71%), причем предполагаемый формат праздника в данном случае – накрытый стол и поздравления, мужчины 35–44 лет чаще выбирают цветы или подарки.