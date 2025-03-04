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Китай ответил США новыми пошлинами и санкциями

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Правительство Китая объявило о введении повышенных пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из США, сообщает издание South China Morning Post. Пошлины в размере 15% затронут импорт курятины, пшеницы, хлопка и кукурузы. Дополнительно 10%-ная надбавка коснется поставок свинины, говядины, соевых бобов, продукции водного промысла и молочных изделий.

Кроме того, Пекин включил 15 американских компаний в список экспортного контроля «для защиты национальных интересов». Среди них такие компании, как Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio и другие. Помимо этого, десять американских фирм были внесены в черный список ненадежных организаций.

Эти меры последовали после решения президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на товары из Китая с 10% до 20%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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