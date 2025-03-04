Февральские продажи авто в РФ рухнули на 24,9%

Объем реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в феврале 2025 года уменьшился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные предоставлены Министерством промышленности и торговли РФ, согласно которым в феврале было продано всего 85,3 тысячи машин.

Этот показатель оказался минимальным с мая 2023 года, когда объем продаж составил около 80 тысяч автомобилей, среди которых 72,2 тысячи легковые машины и 7,6 тысячи LCV.

При этом в феврале текущего года продажи легковых автомобилей сократились на 25,2% в сравнении с прошлым годом и на 12,7% по отношению к предыдущему месяцу, составив 77,2 тысячи единиц. Реализация LCV также упала на 21,9% в годовом исчислении, однако незначительно увеличилась на 2% по сравнению с январем 2025 года.

Помимо этого, количество проданных грузовиков в феврале составило 5,23 тысячи, что на 47,8% меньше, чем в тот же период 2024 года, и на 1,6% меньше, чем в январе 2025 года. Продажа автобусов составила 812 единиц, что на 59,6% ниже прошлогоднего показателя, хотя и немного больше января текущего года.

За январь-февраль 2025 года общий объем проданной автомобильной техники составил 193,8 тысячи единиц, что на 12,4% меньше аналогичного периода 2024 года. В том числе было реализовано 181,7 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей (-9,5%), из которых 165,8 тысячи легковых (-9,5%) и 15,8 тысячи LCV (-8,4%). Продажи грузовиков сократились на 39,6%, достигнув отметки в 10,5 тысячи единиц, а автобусы — на 49,4%, составив 1,6 тысячи единиц.