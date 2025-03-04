Каждый третий житель региона работает в МСП

По данным губернатора Игоря Кобзева, Иркутская область заняла третье место в Сибирском федеральном округе и 16-е место в России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В настоящее время в регионе зарегистрировано около 91 тысячи предприятий МСП, причем каждый год появляется свыше 14 тысяч новых компаний. Более трети работающих жителей региона заняты именно в малом и среднем бизнесе.

Эти цифры были озвучены Игорем Кобзевым во время встречи с президентом общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым. Губернатор подчеркнул важность поддержки диалога между властями, институтами развития и бизнесом для сохранения стабильности и улучшения деловой среды в регионе.

«Мы считаем, что основа экономического роста – это малый и средний бизнес. Наша цель – создать условия для продуктивного взаимодействия властей и предпринимателей, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики, повысить социальную ответственность бизнеса и укрепить конкуренцию», – отметил Игорь Кобзев.