Новости

Каждый третий житель региона работает в МСП

По данным губернатора Игоря Кобзева, Иркутская область заняла третье место в Сибирском федеральном округе и 16-е место в России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В настоящее время в регионе зарегистрировано около 91 тысячи предприятий МСП, причем каждый год появляется свыше 14 тысяч новых компаний. Более трети работающих жителей региона заняты именно в малом и среднем бизнесе.

Эти цифры были озвучены Игорем Кобзевым во время встречи с президентом общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым. Губернатор подчеркнул важность поддержки диалога между властями, институтами развития и бизнесом для сохранения стабильности и улучшения деловой среды в регионе.

«Мы считаем, что основа экономического роста – это малый и средний бизнес. Наша цель – создать условия для продуктивного взаимодействия властей и предпринимателей, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики, повысить социальную ответственность бизнеса и укрепить конкуренцию», – отметил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Массовую прогулку по Байкалу отменили в 2025 году из-за непрочного льда
Китай запускает поезд в Москву впервые после пандемии
Новую канатную дорогу открыли на «Горе Соболиной» в Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес