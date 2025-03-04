Недвижимость против вкладов: куда лучше вложить деньги?

Большинство россиян (51%) выбирают жильё как основной способ инвестиций. Остальные варианты размещения порядке убывания популярности выглядят так:

1. Жильё – 51%

2. Золото и драгоценные камни – 19%

3. Банковские вклады – 16%

4. Автомобили – 15%

5. Криптовалюты – 9%

6. Акции и облигации – 8%

7. Иностранная валюта – 7%



Этот рейтинг основан на результатах опроса, проведённого ДОМ.РФ и ВЦИОМ, который выявил предпочтения россиян относительно различных способов инвестирования.

Как отмечает Михаил Гольдберг, глава аналитического отдела ДОМ.РФ, россияне всё чаще видят в недвижимости средство удовлетворения личных потребностей, а не спекулятивную сделку. Так, 65% опрошенных планируют использовать приобретённую недвижимость для личного проживания или родственников, тогда как аренда или перепродажа рассматриваются значительно реже.

Тем не менее, значительная часть населения (60%) уверена, что инвестиции в недвижимость выгоднее банковских вкладов, даже несмотря на рост процентных ставок по депозитам. Однако молодые граждане (в возрасте 18-34 лет) в большинстве своём предпочитают аренду покупки собственного жилья через ипотеку, предпочитая гибкость условий проживания.