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Недвижимость против вкладов: куда лучше вложить деньги?

Большинство россиян (51%) выбирают жильё как основной способ инвестиций. Остальные варианты размещения порядке убывания популярности выглядят так:

1. Жильё – 51%
2. Золото и драгоценные камни – 19%
3. Банковские вклады – 16%
4. Автомобили – 15%
5. Криптовалюты – 9%
6. Акции и облигации – 8%
7. Иностранная валюта – 7%

Этот рейтинг основан на результатах опроса, проведённого ДОМ.РФ и ВЦИОМ, который выявил предпочтения россиян относительно различных способов инвестирования.

Как отмечает Михаил Гольдберг, глава аналитического отдела ДОМ.РФ, россияне всё чаще видят в недвижимости средство удовлетворения личных потребностей, а не спекулятивную сделку. Так, 65% опрошенных планируют использовать приобретённую недвижимость для личного проживания или родственников, тогда как аренда или перепродажа рассматриваются значительно реже.

Тем не менее, значительная часть населения (60%) уверена, что инвестиции в недвижимость выгоднее банковских вкладов, даже несмотря на рост процентных ставок по депозитам. Однако молодые граждане (в возрасте 18-34 лет) в большинстве своём предпочитают аренду покупки собственного жилья через ипотеку, предпочитая гибкость условий проживания.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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