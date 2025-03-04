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Рынок резко устремился вверх на геополитических новостях

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Индекс МосБиржи во вторник прибавляет почти 3% и торгуется на отметке 3229 п.

– На российском рынке сохраняется повышенная волатильность. Участники торгов продолжают остро реагировать на геополитические новости. Вчера Индекс МосБиржи опускался к 3128 п. на новостях о срыве сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам. Однако сегодня он находится уже более чем на 100 п. выше, отыгрывая сообщение Reuters о том, что США изучают планы возможного снятия санкций с РФ, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Напомним, Белый дом рассматривает вариант смягчения санкций против России, которые можно смягчить. Американские чиновники могут обсудить этот вопрос с представителями Москвы в ближайшие дни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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