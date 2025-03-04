Учительница из Иркутской области трижды стала жертвой мошенников

В Иркутской области педагог трижды стала жертвой мошенников, потеряв в общей сложности более 3 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

В 2020 году на ее имя оформили кредит и похитили 80 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело и провели профилактическую беседу, рассказав о распространенных случаях обмана.

Однако в январе 2024 года педагог снова стала жертвой мошенников. На этот раз, желая получить дополнительный доход, она откликнулась на предложение псевдоинвесторов. Женщина переводила деньги на «брокерский счет», но при попытке вывести средства ее попросили найти «доверенное лицо». Женщина привлекла коллегу, которого мошенники убедили оформить кредит. В результате аферисты похитили 3 млн 175 тысяч рублей.

Спустя 10 месяцев сибирячка снова попала в ловушку «брокеров». Желая заработать и закрыть долги, она вложила 115 тысяч рублей в «инвестиционный фонд», но забрать проценты не удалось – счет оказался заблокирован.