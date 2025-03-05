Максим Решетников: пора расширить географию поиска мигрантов

Министр экономического развития Максим Решетников выступил с инициативой рассмотреть возможность привлечения трудовых мигрантов из новых стран, включая Мьянму. Он заявил, что это необходимо для решения проблемы нехватки рабочих рук в текущей экономической обстановке.

Выступая перед депутатами Госдумы, Решетников указал на практику развитых государств, активно использующих труд мигрантов. Министр добавил, что его ведомство разрабатывает стратегию привлечения иностранной рабочей силы совместно с соответствующими ведомствами, подчеркивая сложность данного вопроса.

«Не стоит ограничиваться традиционными странами-донорами мигрантов. Необходимо искать новые источники, ведь многие государства осознанно отправляют своих граждан на заработки за границу», — сказал Решетников, добавив, что Мьянма с населением 55 миллионов человек экспортирует около 6 миллионов работников. Министр подтвердил, что этот вопрос уже обсуждается с представителями Мьянмы.