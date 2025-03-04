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Решетников: Экономика России показывает признаки замедления

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что опережающие экономические показатели свидетельствуют о начале процесса охлаждения национальной экономики. Он сделал это заявление, выступая в Государственной думе, сообщает ТАСС.

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"Экономика продолжала расти в прошлом году, но сейчас мы наблюдаем признаки ее замедления, особенно заметные при анализе опережающих индикаторов," — подчеркнул Решетников.

Он также упомянул, что рост перестал быть фронтальным. . "Например, наблюдается замедление темпов в некоторых отраслях, сокращение объема заказов у бизнеса, а также ужесточение денежно-кредитной политики," — добавил министр.

Решетников рассказал, что правительство сосредоточено на поддержании макроэкономической стабильности, балансируя между контролем инфляции и поддержкой экономического роста.

"Мы работаем вместе с Центральным банком и Министерством финансов над согласованием денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик. Анализируем объемы и структуру кредитования. Особое внимание уделяем управлению госзаимствованиями, чтобы кредиты государственным компаниям не препятствовали частным инвестициям," — заключил министр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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