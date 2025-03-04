Иркутская авиакомпания нарушала сроки оплаты труда работников

В Иркутской области в авиакомпании «ИрАэро» оплачивала труд сотрудников с нарушением. Подробности сообщает Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в течение 2024 года заработная плата выплачивалась с нарушением установленного срока – один раз в месяц. В связи с этим транспортная прокуратура внесла представление генеральному директору авиакомпании, которое было удовлетворено.

В результате вмешательства прокуратуры 1293 работника авиапредприятия получили компенсации на общую сумму свыше 645 тысяч рублей.

Авиакомпанию и ее руководителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали.