Крематорий планируют построить в Иркутском районе

В Иркутском районе может появиться крематорий. Публичные слушания по вопросу его строительства состоятся 20 марта в 11:00, сообщается на сайте администрации.

Согласно данным в документации, крематорий планируют создать на территории Смоленско-Марковского кладбища. Рабочая температура камеры сгорания крематорной печи составит 700-900 ℃. Хранение тел будет осуществляют в холодильной камере на 20 трупов. Прием останков и выдачу урн намерены осуществлять 365 дней в год 12 часа в сутки, кремацию – 250 дней в году в одну смену 8 часов в сутки. Здесь будут сжигать 5-6 останков за смену, за год – 1250-1500.

Крематорий будет осуществлять несколько функций: оформлять заказ на кремацию, обеспечивать предпохоронное содержание тел, предоставлять отдельное помещение для демонстрации загрузки умершего в печь, кремацию, а также обработку, деление, хранение, выдачу, доставку, отправку праха, граверные работы, музыкальное сопровождение церемонии прощания. По данным на сайте администрации Иркутского района, инициатором проекта является депутат регионального заксобрания и предприниматель Антон Малышев.

Публичные слушания будут посвящены влиянию объекта на экологию. Оценка воздействия на окружающую среду проводилась с октября 2024 года.