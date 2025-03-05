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США: Скорой сделки по редкоземельным металлам не будет

В США опровергли данные о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной, сообщает РБК. О возможном заключении соглашения в ближайшие часы сообщал ранее Reuters со ссылкой на источники.

США не планируют в ближайшее время подписание соглашения с Украиной по полезным ископаемым, заявил министр финансов Скотт Бессент. Его слова в своем X привела журналистка Fox News Джеки Хайнрих.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о полезных ископаемых. Источники агентства рассказали, что американский президент Дональд Трамп может объявить об этом в своем обращении к конгрессу. Оно состоится вечером 4 марта по времени в Вашингтоне — то есть рано утром 5 марта по московскому времени (после 5:00).

Напомним, подписание сделки должно было состояться 28 февраля на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Однако сделка была сорвана из-за перепалки между ними, Зеленского и его делегацию попросили покинуть Белый дом. 


/ Сибирское Информационное Агентство /


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