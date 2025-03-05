Минфин ожидает дивиденды от Сбера на уровне 50% от прибыли

Минфин рассчитывает получить от Сбера дивиденды в объеме не менее половины чистой прибыли по стандартам МСФО за 2024 год, передает Интерфакс со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Владимира Колычева.

Заместитель министра подчеркнул, что на данном этапе преждевременное увеличение дивидендных выплат, приводящее к дополнительному изъятию капитала у банка, нежелательно.

Колычев пояснил, что, несмотря на позитивную динамику в банковском секторе и экономике в целом, существуют значительные кредитные риски. В последние годы кредитование активно расширялось, что в сочетании с высокими процентными ставками может потребовать финансового оздоровления ряда компаний. Это, в свою очередь, отразится на уровне банковских резервов.

"У Сбербанка с достаточностью капитала все прекрасно, выполняет все нормативы как регуляторные, так и поставленные набсоветом, там дополнительные буферы есть, но лучше проходить такие периоды более уверенно, поэтому изымать дополнительный капитал за счет более высоких дивидендных выплат, может быть, сейчас не самое лучшее время", - заявил Колычев, отвечая на вопрос, мог ли банк заплатить дивиденды за 2024 год в большем размере.

Эксперты фондового рынка ожидают дивиденды за 2024 год в размере 34,98 рубля на одну акцию, что соответствует доходности 12% от текущей цены. Обычно объявление происходит в марте-апреле, а выплаты осуществляются в период с мая по июль.