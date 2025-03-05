Большинство россиянок хотят на 8 Марта деньги: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США планируют договориться с Мексикой и Канадой по пошлинам, РФ построит АЭС в Мьянме, россиянки рассказали о желаемых на 8 Марта подарках, а в Иркутском районе появится крематорий. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Межгосударственный договор

Ранее Америка ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. Однако президент США Дональд Трамп допускает, что Вашингтону удастся договориться со странами по данному вопросу. По информации американской администрации, Мексика и Канада стараются продемонстрировать, что будут лучше работать над данной проблемой, потому компромисс вероятен.

Энергия для Мьянмы

Россия подписала соглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности в Мьянме. По мнению президента РФ Владимира Путина, реализация проекта позволит обеспечить страну дешевой электроэнергией. «Это станет хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста, создания тысяч рабочих мест и появления высококвалифицированных национальных кадров», – резюмировал Путин.

Чего хотят женщины

Эксперты выяснили, что ждут женщины на 8 Марта в качестве подарка. Большинство опрошенных – 56% – сообщили про деньги и цветы, чуть меньше – 49% – ожидают косметику и парфюм, 38% – одежду и аксессуары. Мужчины же в основном собираются дарить цветы – таких 54%, косметику и парфюмерию – 46%. Деньги же подарят только 33%. Средняя стоимость подарка в этом году составит 5,7 тысячи рублей.

Работа для взрослых

Работодатели Иркутской области стали более чем в два раза чаще приглашать на работу соискателей старшего возраста: за 2024 год было зафиксировано 2,1 млн приглашений, что на 60% больше, чем в 2023 году. Наибольший рост отмечен среди кандидатов 41–50 лет – на 80%, 51–60 лет – 80%, старше 61 года – 76%. Самыми востребованными остаются специалисты 19–40 лет, получая 77% всех приглашений.

Иркутский крематорий

В Иркутском районе планируют построить крематорий. Это проект депутата регионального заксобрания и бизнесмена Антона Малышева. Объект намерены создать на территории Смоленско-Марковского кладбища. Рабочая температура камеры сгорания крематорной печи составит 700-900 ℃. Прием останков и выдачу урн намерены осуществлять 365 дней в год 12 часа в сутки, кремацию – 250 дней в году в одну смену 8 часов в сутки. Здесь будут сжигать 5-6 останков за смену, за год – 1250-1500.