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Недельный средний чек россиян вырос на 8 рублей

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 24 февраля по 2 марта размер среднего чека на покупку товаров повседневного спроса составил 948 рублей, что на 8 рубля или 0,8% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 89 рублей, прибавив тем самым 10,4%.

«Значительная часть праздничных покупок к 23 февраля была совершена до анализируемого периода. После завершения праздников потребительский спрос вернулся к обычным уровням. Активный период покупок к Международному женскому дню еще не наступил. Потребители откладывают значительные приобретения до более близких к празднику дат. 23 февраля и 8 марта в 2025 году выпали на выходные дни, что не создало дополнительного стимула для увеличения покупок. Отсутствие «лишнего» выходного дня снизило эффект предпраздничного ажиотажа», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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