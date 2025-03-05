Недельный средний чек россиян вырос на 8 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 24 февраля по 2 марта размер среднего чека на покупку товаров повседневного спроса составил 948 рублей, что на 8 рубля или 0,8% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 89 рублей, прибавив тем самым 10,4%.

«Значительная часть праздничных покупок к 23 февраля была совершена до анализируемого периода. После завершения праздников потребительский спрос вернулся к обычным уровням. Активный период покупок к Международному женскому дню еще не наступил. Потребители откладывают значительные приобретения до более близких к празднику дат. 23 февраля и 8 марта в 2025 году выпали на выходные дни, что не создало дополнительного стимула для увеличения покупок. Отсутствие «лишнего» выходного дня снизило эффект предпраздничного ажиотажа», – резюмируют эксперты.